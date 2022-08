0 Facebook L’amico “speciale” di Ilary Blasi, ora la conduttrice risponde per la prima volta: un messaggio a Totti? Spettacolo 11 Agosto 2022 14:20 Di redazione 1'

Abbiamo una sola certezza per questa estate: di Francesco Totti e Ilary Blasi non si smetterà mai di parlare. Mentre l’ex capitano della Roma è stato avvistato a Sabaudia con figli, e a pochi passi da lui, a San Felice Circeo, la compagna Noemi Bocchi, la conduttrice è partita per una vacanza sulle Dolomiti. Ma con chi era?

Secondo i settimanali di gossip, come Novella 2000, la presentatrice sarebbe con Cristiano Iovino: amico del calciatore noto per i flirt con Giulia De Lellis e Sabrina Ghio.. Secondo indiscrezioni però non ci sarebbe una relazione, ma lui sarebbe vicino alla Blasi soltanto come amico. Insomma un amico speciale per un momento particolare.

Intanto Ilary risponde pubblicando foto di se stessa e, in particolare nell’ultima, il messaggio: la linguaccia. Sarà per le continue voci su di lei o contro Francesco ? Secondo quanto riporta il settimanale Di Più TV presto Ilary cambierà look. Alcune fonti vicin hanno rivelato: “Quando Ilary è tornata dalla Tanzania ha pensato di tagliarsi i capelli. Appena sono cominciate a uscire le foto di Noemi ha deciso di cambiare look“.