Arriva a Napoli dall'Egitto per un male incurabile, bambina di 8 anni muore al Santobono Cronaca 11 Agosto 2022

E’ morta dopo tre anni di calvario Retaj la piccola che dall’Egitto era arrivata a Napoli per un brutto male. Lo scorso 9 agosto non ce l’ha fatta.

A darne notizia è papà Samer sui social: “Per la prima volta dopo più di 8 anni pubblico una foto mia e di Retaj senza il suo sorriso. Retaj verrà sepolta oggi in Italia, ho deciso di farla rimanere qui e non in Egitto. Rimarrà nel paese che le ha permesso di vivere anche se per poco ma bene tra cure, amore ed affetto”.

Retaj aveva 8 anni e nel 2017 le è stata diagnosticata una malattia mitocontriale rara e degenerativa, incurabile. Da lì il viaggio negli Stati Uniti, a Pisa e poi a Napoli dove la piccola è morta.