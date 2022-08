0 Facebook Fulmine colpisce albero durante il temporale: le immagini sono virali: “Dovete stare lontani dagli alberi” Cronaca 11 Agosto 2022 08:45 Di redazione 2'

Piogge e temporali si sono abbattuti negli ultimi giorni anche al Centro Italia e al sud. Proprio in merito al temporale che si è verificato due giorni fa in Campania, è stat diffusa un’immagine davvero singolare che spiega l’importanza di allontanarsi dagli alberi durante un temporale.

Un esempio che proviene da Nocera Superiore, in provincia di Salerno, e che mostra bene come mai sia pericoloso stare vicino agli alberi durante un temporale. Il fulmine, se colpisce la pianta, diffonde la scarica fino al terreno attraverso le radici e può causare incendi. Le sono di due giorni fa e sono state fatte da Alfonso Marinella Russo.

Intanto è stata prorogata per la giornata di oggi, giovedì 11 agosto, l’allerta meteo. “Secondo le previsioni di 3bmeteo,it, una depressione centrata sull’est Europa determina condizioni di instabilità anche sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali pomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Per questo l’avviso prevede nelle ore centrali della giornata di domani, rovesci e temporali sparsi, su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.