0 Facebook Trovata pistola in una scuola del Napoletano, la reazione del sindaco di Ercolano: “Vergognatevi, non vincerete mai questa battaglia!” Cronaca 10 Agosto 2022 11:00 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto in una scuola del Napoletano: è stata ritrovata una pistola ‘Beretta‘ nascosta in una cavità del muro perimetrale.

Pistola ritrovata in una scuola del Napoletano, la reazione del sindaco

Sull’assurdo ritrovamento si è espresso il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, che, attraverso un post su Facebook, ha esternato tutta la sua rabbia e la sua amarezza: “Vergognatevi e sappiate che questa partita non la vincerete mai! Chi usa gli istituti scolastici per nascondere le armi non merita nessuna pietà! La nostra battaglia contro ogni forma di illegalità non si ferma. Grazie alle forze dell’ordine per il loro lavoro”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Noi andiamo avanti! Gli istituti scolastici devono essere luoghi sicuri di crescita e di cultura. E tra qualche giorno, in ogni scuola e nelle aree limitrofe, ci sarà la videosorveglianza. Indietro non si torna“.

I carabinieri sono al lavoro: effettueranno sull’arma ritrovata tutti gli accertamenti balistici.

IL POST DEL SINDACO DI ERCOLANO