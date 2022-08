0 Facebook Lacrime e dolore a Napoli: Lucia portata via da un brutto male, aveva solo 24 anni Cronaca 10 Agosto 2022 09:46 Di redazione 1'

Lacrime e dolore nel quartiere di Chiaiano, a Napoli, per la morte prematura di Lucia Bocchetti, 24 anni. La giovane è deceduta per via di un brutto male con il quale ha combattuto fino all’ultimo.

Dolore a Chiaiano, addio a Lucia Bocchetti

L’intera comunità – in questo drammatico momento di dolore – si è stretta attorno alla famiglia di Lucia ricordandola come una ragazza gentile, solare e sempre disponibile.

I messaggi di cordoglio sui social

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi sui social per la morte di Lucia: “La vita è ingiusta nn doveva andare così avevi tanto da vivere hai combattuto con tutte le tue forze senza arrenderti mai e sempre con quel tuo sorriso bellissimo farai brillare il paradiso sei e sarai sempre stupenda buon viaggio angelo dolce ci hai davvero spezzato il cuore“, scrive un utente.

Dello stesso tenore un altro messaggio: “L’unica persona che ho sempre visto sorridente .. nonostante quello che stava accadendo.. sei stata forte tutto questo tempo.. purtroppo questo male non guarda in faccia nessuno .. ti porteremo sempre nel cuore riposa in pace”