Ilary “tradita” da Totti e dal migliore amico: “Lo aiutava a vedere Noemi e mentiva. Tanti i tradimenti presunti”

Si cerca con forza nei retroscena della vita di Ilary Blasi e Francesco Totti. Si cerca di capire come mai una coppia che appariva così solida, si possa essere sfaldata in così poco tempo. Dopo venti anni di matrimonio e tre figli, quelli che apparivano come i Re di Roma, oggi divorziano. Non solo, l’ex capitano della Roma è già stato visto accanto alla nuova compagna, Noemi Bocchi.

In tutta questa storia, come racconta il settimanale Chi, Ilary Blasi sarebbe la parte lesa. Ruolo decisivo avrebbe avuto un amico storico della coppia Totti -Blasi, Emanuele. Il ragazzo, che nelle foto di Chi vediamo in acqua con Noemi Bocchi, è un amico di vecchia data: lui e Ilary, infatti, si conoscerebbero da quando lei aveva solo 15 anni. Avrebbe deciso di stare dalla parte di Francesco e Noemi, come scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque”.

Fu proprio Emanuele a mentire a Ilary quando uscirono le foto di Noemi Bocchi al sui fianco allo stadio, a pochi passi dal marito. “Lui la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi”. La stava tradendo. “In questi giorni la conduttrice sta riavvolgendo il nastro della sua storia con Totti e, forse, anche per le delusioni subite, sta rileggendo alcuni episodi in una chiave nuova. Tutti quelli che dicevano che suo marito aveva altre storie, mentivano?”.