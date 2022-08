0 Facebook Cronaca 9 Agosto 2022 21:42 Di redazione 1'

“Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile”, lo scrive su Facebook il sindaco di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, Costantino Giordano: “Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale, prudenza!”.

Alluvione a Monteforte Irpino, grande paura dei cittadini

Qui si registrano i maggiori danni dovuti al violento nubifragio che oggi pomeriggio si è abbattuto con forza su una parte dell’Irpinia e ha creato danni e grande paura. Tantissimi i video sui social postati da cittadini spaventati: si vedono fiumi d’acqua provenire dalla zona alta e scaraventare via le auto che galleggiano.

Precipitazioni che hanno messo in ginocchio l’intero comune

Dalle 16:30 le violente precipitazioni hanno messo in ginocchio le zone alte del comune mentre un fiume d’acqua ha invaso le strade. Al momento non si segnalano feriti, ma la conta dei danni è tutta ancora da decifrare.

I VIDEO SUI SOCIAL