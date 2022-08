0 Facebook Chiuso storico locale a Ischia: “La notissima discoteca chiusa per irregolarità” Cronaca 10 Agosto 2022 15:56 Di Fabiana Coppola 1'

Ancora una notizia negativa da Ischia, l’isola del Golfo di Napoli gettonatissima dai turisti nel mese di agosto. Stiamo parlando della discoteca New Valentino che il Questore di Napoli ha deciso di chiudere per ben 30 giorni.

Alla base della decisione in piena stagione estiva, ci sarebbero anomalie ed irregolarità, come riporta Napoli Today, riportate da Commissariato di polizia di Ischia, Ciro Re. Il gestore ha provato a difendersi.

Per ora la notizia colpisce in pieno i giovani che frequentavano uno dei luoghi di ritrovo più in voga dell’isola.