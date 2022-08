0 Facebook Cantiere sospeso sull’asse mediano tra la rotonda di Arzano verso Casoria News 10 Agosto 2022 15:48 Di Gianluca Madonna 1'

Cantiere aperto da diverse settimane sull‘asse mediano di Arzano verso Casoria e da Casoria verso Arzano. Corsie bloccate per diversi chilometri che potrebbero far aumentare il rischio di incidenti sopratutto di sera dove le corsie in questione sono sprovviste di illuminazioni.

Diverse sono le segnalazioni che sono arrivate da parte dei residenti anche di Frattamaggiore.

Nonostante il blocco, da notare anche piccole briciole di pietre ed altri tipi di rifiuti come bottiglie di plastica sulle corsie bloccate.