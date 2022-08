0 Facebook Rapinato mentre è bloccato con l’auto nel traffico: spavento nel cuore di Napoli Cronaca 10 Agosto 2022 16:40 Di redazione 1'

Grosso spavento nel cuore di Napoli. Nel pomeriggio di martedì 9 agosto, un uomo si trovava nel traffico quando ha subito una violenta rapina.

La vittima ha raccontato agli agenti che si trovava con l’auto ferma nel traffico quando è stato avvicinato da due persone in sella ad uno scooter. Uno di loro è sceso dal mezzo e ha colpito il malcapitato al volto prendendo il cellulare: poi la fuga in via Poerio.

Arrestato il malvivente

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno individuato il malvivente e, dopo una colluttazione, sono riusciti a fermarlo. Lo hanno trovato in possesso del cellulare. Si tratta di un 36enne nigeriano senza permesso di soggiorno. L’uomo è stato arrestato e il cellulare restituito al suo legittimo proprietario.