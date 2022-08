0 Facebook Apprensione a Melito, scomparso Alfredo. L’appello della madre: “Aiutatemi a trovarlo!” Cronaca 10 Agosto 2022 15:18 Di redazione 1'

Ore di apprensione in quel di Melito, nel Napoletano per la scomparsa di Alfredo Folliero, 39enne di cui non si hanno più notizie da diversi giorni.

Apprensione a Melito, scomparso Alfredo: non si hanno notizie di lui da diversi giorni

A denunciare la scomparsa di Alfredo sono stati i familiari, molto preoccupati per la sua vita. Il 39enne è stato avvistato a Melito sabato 30 luglio ed era diretto, forse in Puglia presso una struttura che lo ha seguito fino a poco tempo fa per problemi di tossico-dipendenza.

L’appello della madre

Nel momento della scomparsa indossava una maglietta nera a mezze maniche, dei pantaloncini e delle scarpe bianche. Il suo cellulare ha squillato a vuoto per qualche giorno, ora risulta irraggiungibile. “Sono preoccupata, potrebbe aver bisogno d’aiuto. Ho chiamato anche la polizia, ma non hanno fatto nulla“, le parole di preoccupazione e disperate della madre.

IL VIDEO