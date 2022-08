0 Facebook “Noemi è incinta di Totti”, la rivelazione-bomba sul divorzio: la reazione di Ilary Blasi quando l’ha saputo Spettacolo 9 Agosto 2022 12:48 Di redazione 2'

“Il quarto figlio lo farà con un’altra”: sono state profetiche le parole di Ilary Blasi usate in passato in riferimento al desiderio di Francesco Totti di avere un altro figlio? L’ultima indiscrezione sul clamoroso divorzio della coppia pare proprio che abbia questo risvolto. “Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti”, così il Corriere della Sera riporta il merito alla flower designer.

Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti

Insomma il retroscena e la indiscrezioni sul divorzio dell’anno aumentano sempre di più e a quanto pare questa volta sarebbero decisamente serie. Franco Totti è in vacanza a Sabaudia con i figli e Noemi si trova a San felice al Circeo. Sempre più spesso l’ex capitano della Roma viene paparazzato sotto casa di quella che sarebbe la compagna. Ilary Blasi invece si sarebbe rifugiata sulle Dolomiti da sola, alla ricerca di pace e serenità a causa dei numerosi gossip che gravano attorno alla fine del suo matrimonio con Totti.

Secondo le indiscrezioni sarebbe stato questo il motivo dell’allontanamento repentino di Ilary dal marito. Per questo l’ex calciatore sarebbe uscito allo scoperto con la compagna e il divorzio sarebbe risultato inevitabile. Se così fosse, per Per Noemi si tratterebbe del terzo figlio: dall’imprenditore Mario Caucci ha avuto due bambini che oggi hanno dieci e otto anni. Intanto Alfonsi Signorini, che conosce molto bene Ilary e l’ha incontrata, ha rivelato: “L’ho trovata bene. Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo. Perché ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”.