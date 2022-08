0 Facebook Varcaturo, prima non paga il conto al ristorante del lido, poi minaccia di morte il proprietario: “Hai capito a chi appartengo?” Cronaca 9 Agosto 2022 15:22 Di redazione 1'

Consuma un pasto al ristorante di un lido ma, prima si rifiuta di pagare il conto, poi minaccia di morte con un coltello il proprietario dello stabilimento affermando di appartenere ad un clan della zona. L’increscioso episodio è avvenuto in uno dei lidi di Varcaturo, nel Giuglianese.

I fatti sono avvenuti in un lido balneare sito in via Marina di Varcaturo, nel Giuglianese. E’ finito in manette un 44enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Sul capo pendono i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto d’armi.

A segnalare il tutto è stato il titolare della struttura. I poliziotti hanno ritrovato l’uomo in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 10 cm.