Bomba d'acqua si abbatte nel Napoletano: tutti i disagi del maltempo Cronaca 9 Agosto 2022

Come era stato avvisato dalle due allerta meteo emanata dalla Protezione Civile, una bomba d’acqua si è abbattuta su Napoli, Caserta e le province limitrofe. Tantissimi i disagi del maltempo segnalati dal classico temporale estivo violento.

Forte vento e pioggia a carattere temporalesco ha fatto volare di tutto. Diversi gli alberi sradicati e i danni segnalati alle macchine in sosta. Maggiori disagi a Caserta dovei in un quarto d’ora di pioggia torrenziale come risultato si sono avute caditoie intasate, fognature a pezzi, un’incuria diffusa per tutti i servizi.

Terribile anche la situazione in città. Ricordiamo che “Si prevedono ancora rovesci e temporali sparsi, anche intensi con conseguente rischio idrogeologico. I temporali saranno sempre caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale: potrebbero essere improvvisi e dar luogo anche a fulmini e grandine con conseguente caduta di rami o alberi.

Sono possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.