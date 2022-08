0 Facebook Ischia, clienti furiosi assaltano la reception dell’hotel: distruggono tutto poi botte sulla spiaggia Cronaca 9 Agosto 2022 09:02 Di redazione 2'

Momenti di follia in un albergo di Ischia dove i clienti hanno preso d0assalto la reception di un hotel del centro di Forio. Hanno iniziato a distruggere la struttura e hanno dato vita a una vera e proprio rissa, sedata solo dall’intervento degli uomini del commissariato di Ischia diretti dal vicequestore Ciro Re.

Come riporta il Mattino, il tutto è avvenuto attorno alla mezzanotte nell’hotel “Punta del Sole”, mei pressi del corso Francesco Regine. Qua la gente ha dato di matto e ha iniziato a chiamare le forze dell’ordine. Secondo la Questura, i clienti avrebbero lamentato un malcontento. Una decina di nuclei familiari lamentavano di aver pagato un’agenzia di viaggi per trascorrere la settimana di Ferragosto in un hotel che non somigliava per nulla a quello proposto.

Non si tratterebbe di un inedito del gruppo alberghiero Cast Hotels. Malcontenti che nascono per i prezzi troppo bassi e perché si accetta la formula roulette al momento della prenotazione che consente al gruppo di spostare in un ‘altra sistemazione il cliente se occorre. Sempre a Forio poche ore prima, una rissa tra il proprietario di un hotel e la famiglia di un bambino che stava armeggiando con un’auto elettrica. Male parole e botte nei pressi del Fortino, adiacente alla spiaggia di San Francesco.