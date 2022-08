0 Facebook Lutto per Gianluca Capozzi, il messaggio d’addio alla mamma: “Mi manchi già in una maniera che non so descrivere” News 9 Agosto 2022 10:09 Di redazione 1'

Grave lutto per l’artista napoletano Gianluca Capozzi. Il cantante, direttamente dal suo account Instagram, con immenso dolore, ha annunciato la scomparsa della cara madre.

Lutto per Gianluca Capozzi, addio alla madre dell’artista

Gianluca Capozzi, con un bellissimo messaggio, ha esternato tutto il suo dolore per la morte della madre: “La tua battaglia è finita. Tu l’hai vinta resistendo anni ed anni e non arrenderti mai al male che ti affliggeva”. L’artista partenopeo ha poi proseguito: “Finalmente ora puoi riposarti, finalmente puoi sedere nel regno di Dio in prima fila. Tu si che lo meriti per la fede incrollabile che hai sempre avuto”.

“Se c’è una cosa che mi mancherà di te, oltre all’immenso amore che mi hai donato, è la tua immensa gentilezza, hai sempre avuto modi gentili e delicati ed anche nella sofferenza non mi hai mai fatto mancare un sorriso cordiale. Spero di essere più come te. Addio mamma, mi manchi già in una maniera che non so descrivere, tuo figlio Gianluca“.

IL POST SU INSTAGRAM