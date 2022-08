0 Facebook Gigi e Denise pubblicano la prima foto del bacio: la reazione di Anna Tatangelo non si fa attendere Spettacolo 9 Agosto 2022 08:36 Di redazione 2'

Gigi D’Alessio e Denise Esposito, un amore travolgente, nato un anno e mezzo fa circa e subito culminato nella nascita di un bambino, Francesco, nato lo scorso 24 gennaio alla clinica Ruesch a Napoli. I due sono inseparabili e dopo le vacanze in Sardegna, nella villa a Porto Cerco che fu tana d’amore anche per il cantante e l’ex compagna, si sono mostrati insieme a Mykonos.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: il primi bacio social della coppia

Gigi e la compagna hanno pubblicato sui rispettivi social la foto di un bacio: è la prima in assoluto, location il Buddha Bar Beach. Si tratta di un bacio di amore, ma anche di sostegno considerando che il cantautore napoletano si è esibito lo scorso 8 agosto al “Bordello” dell’isola greca. La compagna ha voluto dargli tutto il sostegno seguendolo per lavoro. Sull’isola anche la figlia di Gigi, Ilaria, che si è immortalata in uno scatto divertente insieme all’amato papà.

Ma come ha reagito a tutto questo Anna Tatangelo? La cantante di Sora è appena rientrata da una vacanza da “sola”, in compagnia di amici, a Ibiza. Alla foto dell’ex che bacia la sua Denise non ha messo alcuna reazione. Zero commenti e zero cuoricini, In contemporanea ha mostrato delle stories in cui si fa vedere conio suo corpo tonico e perfetto e fa una linguaccia. Insomma pare proprio che la cantante non nutra alcun interesse per le sorti della nuova storia d’amore dell’ex e che sia solo concentrata su se stessa.