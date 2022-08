0 Facebook Spavento in spiaggia: fulmine si abbatte su intera famiglia, colpito anche un bimbo di 6 anni Cronaca 9 Agosto 2022 11:09 Di redazione 1'

Enorme spavento in quel di Soverato, nel Catanzarese. Mentre vi era un temporale, una famiglia bergamasca, in vacanza in Calabria, è stata colpita da un fulmine in spiaggia.

Famiglia colpita da un fulmine mente sono in spiaggia: le loro condizioni

Quattro persone sono state colpite da un fulmine riportando alcune ferite: il più grave è un uomo che è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Pugliese Ciaccio‘ di Catanzaro.

La moglie e il figlio di 6 anni non destano troppa preoccupazione: anche loro sono ricoverati presso la struttura ospedaliera. La suocera, invece ha riportato lesioni lievi. Sul posto il 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.