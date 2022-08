0 Facebook Dramma nel Casertano, 15enne precipita dal balcone di casa e muore: ipotesi gesto estremo News 9 Agosto 2022 11:48 Di redazione 2'

Immane tragedia in quel di Pignataro Maggiore, nel Casertano. E’ morta una ragazzina di soli 15 anni, Lella Imbriani, dopo esser precipitata dal balcone di casa, dal quarto piano di un palazzo.

Dramma in provincia di Caserta, non si esclude l’ipotesi del gesto estremo. Sui fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Capua. La giovane viveva assieme alla madre: secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe approfittato di un momento dove la mamma era impegnata in alcune faccende domestiche e si sarebbe lanciata dal terrazzo di casa.

L’impatto con l’asfalto è stato violentissimo. La 15enne ha riportato lesioni gravissime tra cui lo spopolamento della milza. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine trasportando la ragazzina all’ospedale di Caserta in codice rosso. Purtroppo le ferite erano troppo gravi: la 15enne è deceduta nella struttura ospedaliera.

Il messaggio del sindaco

Il sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, ha pubblicato un messaggio su Facebook per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia della ragazzina: “Le energie si spengono, le speranze si affievoliscono sempre più lasciandoci inermi e vuoti di fronte alle situazioni alle quali non sappiamo più dare alcuna risposta: tutto diviene sgomento e buio svilendo la totalità dell’essere. Questa è la disperazione“.