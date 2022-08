0 Facebook Allerta meteo per piogge e temporali, quanto durerà: Ferragosto rovinato, arriva il maltempo e il calo delle temperature. Cronaca 9 Agosto 2022 15:55 Di redazione 1'

Prorogata dalla Protezione Civile l’allerta meteo sulla Campania per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo. L’avviso è valido fino alle 21 di oggi, ma la perturbazione continuerà infatti si allarga alla giornata di domani, dalle 12 alle 21 di mercoledì 10 agosto, sull’intero territorio regionale.

Previsti ancora rovesci e temporali sparsi, anche intensi, con rischio idrogeologico, fulmini e grandine e conseguente caduta di rami o alberi. Possibili allagamenti. Da qui la raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi.

Come sarà il Ferragosto?

Per il periodo del Ferragosto, la settimana più quotata dagli italiani per le vacanze, ci attendono temperature basse e maltempo. In particolare al Sud nelle giornate dal 13 al 15 si prevedono piogge e temporali.