Tragedia in provincia, giovane barista si sente male e muore improvvisamente

E’ morto per un malore improvviso Fulvio Iorio, giovane barista di Sessa Aurunca, provincia di Caserta, molto conosciuto in zona.

Si è spento all’età di 36 anni, stroncato da un malore improvviso, e per lui oggi tantissimi i messaggi di dolore di persone che gli volevano bene e lo idolatravano:

“L’intera comunità di Carano è attonita per l’improvvisa scomparsa del suo giovane ed amato Fulvio Di Iorio” si legge in una nota di Generazione Aurunca. “Fulvio era un gigante buono e generoso circondato dall’affetto dei suoi amici e della famiglia, amico dei più piccoli, tutti lo chiamavano, Zio Fu. Conosciuto anche per il suo apprezzato locale bar Iguana in Carano”.