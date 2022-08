0 Facebook Allerta meteo, arriva il maltempo di agosto: temporali improvvisi e grandine si abbattono su Napoli Meteo 8 Agosto 2022 12:51 Di redazione 1'

Gli esperti meteo avevano previsto un brusco calo delle temperature e infatti così è stato. Per la giornata di domani si prevede un avviso di allerta meteo per temporali improvvisi e fulmini.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore Giallo valido dalle 12 alle 21 di domani, martedì 9 agosto, sull’intero territorio regionale. Si prevedono, rovesci e temporali sparsi, anche intensi in talune aree.

I temporali potrebbero diventare grandinate per cui si richiede la massima allerta: “La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi Piani comunali”.

Attenzione anche alla possibile caduta di rami e alberi.