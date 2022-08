0 Facebook Sgomento a Napoli, tragico incidente in strada: addio ad Antonio Di Guido Il giovane è stato vittima di un tremendo impatto tra due scooter. Cronaca 8 Agosto 2022 13:43 Di redazione 1'

Enorme sconforto in quel di Piscinola, a Napoli. In seguito ad un tragico incidente in via Madonna delle Grazie, è deceduto un giovane ragazzo, Antonio di Guido.

Lutto a Piscinola, addio al giovane Antonio di Guido

Il giovane è stato vittima di un tremendo impatto tra due scooter. Le condizioni di Antonio sono subito apparse molto serie: purtroppo, sono stati vani i tentativi dei sanitari di salvarlo, il ragazzo non ce l’ha fatta.

I messaggi di cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Antonio: “Non è un addio, ma un arrivederci“, “Non doveva andare così, non ci sono parole ma solo tanto dolore”, e ancora: “E’ un dolore indescrivibile, sentite condoglianze”.