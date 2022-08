0 Facebook Ruba bottiglia di champagne da 300 euro dal supermercato, il furto ripreso dalle telecamere: “Gesto vergognoso” A denunciare l'accaduto è il proprietario di un supermercato di Casoria che ha inviato le immagini al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli Cronaca 8 Agosto 2022 12:08 Di redazione 2'

Entra nel supermercato del Napoletano, apre una vetrinata contenente champagne, estrae una bottiglia del valore di 300euro e l’appoggia sullo scaffale. Poi la riprende e la porta fuori dal negozio senza pagarla.

Ruba bottiglia di champagne dal supermercato, il furto ripreso dalle telecamere

A denunciare l’accaduto è il proprietario di un supermercato di Casoria che ha inviato le immagini al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Un furto di circa 300euro. Le immagini delle videocamere di sorveglianza mostrano come l’uomo agisca senza farsi troppi problemi.

Il commento di Francesco Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha condannato con forza l’ennesimo episodio criminale in quel del Napoletano: “Chi lavora onestamente non riesce più a far fronte a tutte queste difficoltà e si sente oppresso dall’insicurezza in cui la criminalità sta semplicemente sguazzando“.

Il politico ha poi aggiunto: “Rubare una bottiglia da 300 euro è un gesto vergognoso commesso da un ‘professionista’ per arricchirsi. Questi criminali devono subire pene certe e severe, perché altrimenti continueranno a distruggere l’economia del territorio, continueranno a colpire i piccoli imprenditori che con sudore e fatica tutti i giorni alzano la saracinesca del proprio esercizio commerciale”.

