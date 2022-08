0 Facebook Problemi per Stefano De Martino, il conduttore non si presenta all’evento Spettacolo 7 Agosto 2022 22:50 Di redazione 1'

Problemi di salute per Stefano De Martino che è risultato positivo al Covid. Il conduttore napoletano non ha presenziato al Twiga di Forte dei Marmi il 7 agosto, come riporta Repubblica. A renderlo noto sono gli organizzatori del premio The Alessandro Nomellini awards.

Dal punto di vista professionale è un momento brillante per De Martino che ha appena finito l’esperienza on il Tim Summer Hits, in coppia alla conduzione con Andrea Delogu. Un momento d’oro anche nel privato considerando il ritorno con l’ex moglie Belen con la quale sta trascorrendo le vacanze in una località molto amata dalla showgirl, l’Isola di Albarella, nel mare Adriatico.

Con Santiago e Luna Ma, i due ex coniugi, tornati insieme, stanno vivendo un’estate da sogno.