Allerta meteo lunedì 8 agosto per temporali e maltempo: arriva lo stop al caldo e il calo delle temperature

Stop al caldo per la prossima settimana di agosto. Come i meteorologi avevano anticipato, è in arrivo sul nostro paese un ciclone che porterà maltempo prima al Nord, poi al Centro e infine al Sud.

Nelle prossime ore, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, di colore giallo per lunedì 8 agosto. C’è rischio di temporali in tutta Italia.

Nel dettaglio, la Protezione, d’intesa con le regioni coinvolte, ha valutato una allerta meteo gialla per temporali lunedì 8 agosto su meteo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Valutata inoltre una allerta di Ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Lombardia, Molise e Toscana. Infine è allerta per rischio idraulico per la Calabria.