La vita in carcere dei Fratelli Bianchi: “Separati, continuano a farlo per uscire, hanno il loro fornelletto”

Cosa fanno i fratelli Bianchi in carcere? La loro vita pare sia solo improntata a voler uscire dal carcere il prima possibile. Marco e Gabriele sono stati separati infatti il primo si trova nel carcere di Viterbo mentre il secondo a Rebibbia, dove la compagna si reca e gli ha portato il figlio.

Gli avvocati parlando di: “Detenuti pienamente inseriti”. Dopo la condanna all’ergastolo per il pestaggio che ha ucciso Willy Monteiro Duarte, stanno cercando di comportarsi bene . Il loro avvocato, Massimiliano Pica, ha rimesso il mandato qualche settimana fa Intanto in carcere, si cucinano da soli, fanno sport, curano i loro spazi. Pare che vogliano redimersi anche se è difficile pensarli diversi da come erano conosciuti a Colleferro e Artena.

Ono state soprattuto le intercettazioni di Shabani e Di Meo e i colloqui dei Bianchi con il fratello e la mamma a far emergere il loro stile di vita improntato alla violenze, al lusso e alle apparenze. Darà difficile dunque per i due dimostrare la buona condotta, ma ci stanno provando.