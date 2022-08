0 Facebook Ancora guai per Donato, il salumiere napoletano di TikTok: “Mi hanno bloccato il profilo per questo motivo” News 7 Agosto 2022 09:57 Di redazione 1'

Ancora guai e problemi per Donato de Caprio, il salumiere napoletano diventato famoso grazie a Tik Tok. Il suo famoso “Con mollica o senza”? ha rapito il cuore di tantissimi follower. Dopo la ramanzina del datore di lavoro che gli ha detto di non fare più video dal negozio: ai Monti Lattari (negozio di alimentari in zona via Toledo, a Napoli), ha perso anche il profilo.

Con ben 1,7 milioni di follower su Tik Tok, Donato è arrivato a farsi conoscere ovunque. Il social però ha bloccato il profilo di Donato per un mese. E’ stato lo stesso De Caprio ad annunciarlo: “Nel frattempo continuerò a pubblicare contenuti”.

In pratica il profilo è stato bloccato perché Donato ha iniziato a pubblicizzare pagine di scommesse online, che è una pratica vietata dalle regole di TikTok. Già qualcuno ha tentato di rubare il profilo e il successo di Donato che infatti dichiara: “Questo è il mio unico profilo”, per tenere a bada i fake.