Tragedia in piscina, Arcangelo fa un tuffo durante una festa: muore a 32 anni dopo aver battuto la testa

Una festa spensierata, all’insegna del divertimento e del relax, si è trasformata in una tragedia a Formia. Alcuni ragazzi avevano organizzato una festa quando, per cause ancora da accertare, un ragazzo di 32 anni è deceduto.

La vittima, Arcangelo Moscaritolo, ha fatto un tuffo in piscina e non è più emerso vivo. A quanto pare ha battuto la testa e le ferite profonde gli hanno tolto la vota. Un incidete fallate dunque a cui nulla hanno potuto i sanitari del 118, giunti sul posto per tentare di salvare il giovane di Minturno.

Il corpo di Arcangelo è stato trasferito presso l’obitorio di Formia, dove resta a disposizione della Procura di Cassino. Molto conosciuto a Minturno, era il figlio dell’ex comandante della stazione dei Carabinieri locale.