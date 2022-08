Investito sulle strisce pedonali, Romeo muore, il messaggio: “Eri in vacanza con la mamma, sei un grande”

E’ stato investito lo scorso venerdì 5 agosto a Terracina, Romeo è morto presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. Troppo gravi le ferite riportare dall’impatto. Si trovava sulle strisce pedonali, con la mamma, quando un’auto l’ha travolto.

Il bambini, orfano di padre, non ce l’ha fatta.

Il messaggio straziante:

Caro Romeo,

La notizia improvvisa del tragico incidente che ingiustamente ti ha portato via da questa vita, mentre stavi trascorrendo spensierato le vacanze al mare con la tua cara Mamma, ci ha letteralmente sconvolti.

Non è giusto, non è giusto andarsene così. Tu, giovanissimo rugbista fino agli U10 del minirugby Partenope e lupetto Scout, tu eri molto responsabile e sapevi cosa fare. Ma non è servito.

Raffaele il tuo primo allenatore, il domatore di caratteri veri e vulcanici come il tuo, ricorda quando volevi il solletico come ricompenso per tornare in campo. Affettuoso come pochi con i compagni.

Questa immagine ti ritrae quando durante il lockdown eravate costretti a stare chiusi in casa, giocando a distanza con le lettere della vostra amata squadra senza mollare il pallone.

Sei un grande Romeo, raggiungi adesso tuo papà, e noi qui non ti dimenticheremo e cercheremo di stare vicini alla tua Mamma.