Il nipote di Nonna Adele abbraccia il papà, il primo incontro: festa, palloncini e tanto amore per il piccolo
7 Agosto 2022

E’ finalmente arrivato a casa il nipote di nonna Adele. Un gioia per la nota Tik-Toker napoletana quando la figlia Giusy ha dato alla luce un bellissimo bambino, il suo nome è Biagio, lo scorso martedì 2 agosto. Ad accogliere a casa il bimbo c’era papà Enzo. Un primissimo incontro a causa del Covid che non gli aveva consentito di abbracciare e stringere forte il suo bambino fin da subito.

Nato il nipote di ‘Nonna Adele’: gioia e festa per l’incontro con il papà

Il lieto e attesissimo evento è avvenuto in quel della ‘Clinica Internazionale’ sita in via Tasso, a Napoli. Qui il ginecologo Giovanni Festa, un ginecologo di altissima professionalità, ma soprattutto dal gran cuore, si è preso cura con attenzione di mamma e figlio.

Tantissima l’emozione per nota Tik-Toker napoletana che collabora anche con Food Napoli. Adele sarà quindi nonna – di nome e di fatto – per la quarta volta. Molto felici anche i fan che hanno voluto darle gli auguri per la bella novella.