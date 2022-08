0 Facebook Meteo, dopo il grande caldo africano arrivano piogge e tornado: l’allerta meteo per queste regioni Cronaca 6 Agosto 2022 11:45 Di redazione 1'

Dopo il grande caldo africano l’Italia sarà investita da un vortice di aria fredda, attesi piogge e tornado. Secondo le previsioni meteo, dalla giornata di sabato al Nord ci saranno piogge e temporali, con grandinate e rischio tornado.

Inizialmente saranno colpite solo regioni come la Lombardia, tra Milano Bergamo e Lodi -Cremona, il Mantovano e il Veronese. Con l’arrivo di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico, ci sarà un’instabilità atmosferica che condurrà a rovesci e temporali. Le temperature caleranno e, in vista dei disagi, la Protezione Civile ha provveduto a emanare un allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse.

Nel corso della settimana, il maltempo arriverà anche al Sud, dove sono attesi tra martedì 9 e mercoledì 10, rovesci temporaleschi.