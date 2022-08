0 Facebook Sanità, Rescigno (FDI): Di quale Svezia parla De Luca? In Campania liste d’attesa infinite Politica 6 Agosto 2022 12:52 Di redazione 1'

“In Svezia più il 97% delle accettazioni ospedaliere sono pubbliche. Tutti gli ospedali in Svezia hanno ampi reparti ambulatoriali con circa il 50% delle visite mediche iniziali. I pazienti sono liberi di prendere appuntamento con questi servizi ambulatoriali senza che sia necessaria una richiesta di un medico generico. Di quale Svezia parla De Luca? . In Campania altro che sanità svedese. Le liste di attesa sono di 120 giorni per esami diagnostici e visite specialistiche, 90 giorni interventi chirurgici programmabili perché non urgenti e non oncologici. Ed infine come non evidenziare che molte malattie si acutizzano e finiscono in pronto soccorso. Mancano medici, mancano specialisti sul territorio. Una sanità al collasso. La regione Campania non è in grado di fare una programmazione. L’unica risposta: meglio costruire ospedali che tentare di far funzionare quelli già esistenti”.

Lo afferma Carmela Rescigno, consigliere regionale Fratelli d’Italia della Campania.

Napoli, 6 agosto 2022