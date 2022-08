0 Facebook Belen pazza di gelosia di Stefano, la conduttrice gli fa una dedica: “Non va proprio bene questa cosa” Spettacolo 5 Agosto 2022 19:49 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è pazza di gelosia di Stefano De Martino, il ritrovato marito. L’argentina infatti è su tutte le furie a causa della sintonia del napoletano con la collega Andrea Delogu. Con lei il marito ha passato l’estate per condurre Tim Summer Hits su Rai 2. Il loro rapporto spesso è stato scambiato per altro per quanto risulta idilliaco.

Grand momento di gelosia però quando un twitt di Andrea, in occasione della fine del Tim Summer Hits 2022, ha destato scompiglio. La conduttrice ha voluto dichiarare a tutti il bene che vuole a Stefano.”Quanto bene e quanto è stato divertentone tutto” ha scritto Andrea, mettendo anche anche un cuoricino e taggando il suo collega.

A Belen non sarebbe proprio andata giù la questione tanto che, si suppone sia proprio Andre ala vispa collega di Stefano mal vista dall’ex moglie, le due non si seguono sui social. Belen dovrebbe almeno mettere un like a una collega tanto cara al marito, no?