Bambino di 15 mesi morto per un malore improvviso: il messaggio straziante: "Il nostro piccolo ometto sicuramente" Cronaca 6 Agosto 2022

Amerigo è morto a causa di un malore improvviso, aveva solo 15 mesi. Il comune di Albanella, in provincia di Salerno, ha voluto commemorare la sua morte proclamando il lutto cittadino. Distrutti i genitori del bimbo che hanno così sentito la vicinanza dei concittadini.

Qualche giorno fa la notizia della terribile scomparsa. I genitori hanno voluto ringraziare i concittadini in questo momento: “Siamo infinitamente riconoscenti a tutti coloro che non ci hanno lasciati soli, dagli amici ai conoscenti, ma anche alle amministrazioni comunali e a ogni singolo cittadino, che con piccoli gesti e parole hanno dimostrato il rispetto che ci contraddistingue come esseri civili. Il nostro piccolo ometto sarà sicuramente grato ad ognuno di voi per la vicinanza, vi ringraziamo anche da parte sua”.