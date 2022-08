0 Facebook Wanda Nara e Mauro Icardi, matrimonio al capolinea: “Sto divorziando! Non ne posso più” Spettacolo 4 Agosto 2022 12:15 Di redazione 1'

Dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra ai titoli di coda anche la relazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo otto anni di matrimonio, dagli ultimi rumors, i due pare si separeranno.

Wanda Nara e Mauro Icardi, matrimonio al capolinea

Wanda Nara e Mauro Icardi, il loro matrimonio è al capolinea. Secondo un audio reso noto dal programma ‘Los Angeles de la Mañana‘, in onda su America Tv, la donna ha confermato di essere in procinto di separarsi ufficialmente da Mauro.

L’audio di Wanda Nara

La showgirl, nonché agente e moglie di Mauro, avrebbe affermato: “Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più“.