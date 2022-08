0 Facebook Sangue a Napoli, 15enne accerchiato da 4 uomini: prima lo picchiano, poi l’accoltellano La scena della violenza è a Miano, in via Caprera, periferia Nord della città Cronaca 4 Agosto 2022 12:28 Di redazione 1'

Ennesimo episodio di cronaca nera a Napoli. Un giovane di 15 anni, questa notte, sarebbe stato avvicinato da due scooter con a bordo 4 uomini: due di questi, una volta scesi dal mezzo, lo hanno prima picchiato e poi accoltellato.

15enne prima picchiato poi accoltellato a Miano

La scena della violenza è a Miano, in via Caprera, periferia Nord della città. Il ragazzino è stato soccorso dal 118, poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli: gli hanno riscontrato ferite da arma da taglio al petto.

Indagini in corso

Il giovane è in prognosi riservata, ma fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita. Indagini in corso della Polizia di Stato: le forze dell’ordine hanno ascoltato la testimonianza del 15enne, si cercano i responsabili.