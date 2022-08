0 Facebook Suv perde il controllo e travolge stabilimento balneare, in ospedale una donna: “Una vera follia” Cronaca 4 Agosto 2022 16:26 Di redazione 1'

Grande spavento oggi in uno stabilimento balneare dove un Suv fuori controllo si è schiantato in un lido provocando danni enormi. Una Range Rover ha travolto il gazebo si un ristorante con tavolini.

Era ora di pranzo e nello stabilimento balneare c’erano molte persone, ma fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata. La donna alla guida del Suv è in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lo stabilimento, molto noto e frequentato dai vip in vacanza a Forte dei Marmi, è stato colpito in pieno fino alla zona di lettini e ombrelloni.