Anna Tatangelo su tutte le furie dopo le foto: “Sei una mamma smettila”, la cantante: “Fa impressione”

Le foto pubblicate ieri da Anna Tatangelo hanno fatto molto discutere. L’ex di Gigi D’Alessio si è mostrata a Ibiza in bikini con lato B in evidenza e i fan non hanno potuto non notare il fisico mozzafiato, ma non sono mancate le polemiche. E’ finita così al centro delle critiche.

Un corpo tonico e allenato, con qualcosa di artificiale che, in posa nell’isola spagnola, fa il book di like e commenti. L’accusa di strumentalizzare il corpo ed esposi in maniera troppo sensuale viene prontamente controbattuta dalla cantante di Sora.”Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori”, risponde. “Nulla toglie all’essere mamma, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica, una JLO, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”.

Anna Tatangelo in vacanza senza Livio Cori

La bella Anna non sarebbe a Ibiza con Livio Cori infatti dalle Instagram Stories del rapper napoletano si può vedere come lui sia a Napoli. Nonostante ciò i due sarebbero tornati insieme infatti gli scatti pubblicati sul settimanale Diva e Donna li hanno paparazzati intenti in teneri baci poco prima.