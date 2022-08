0 Facebook Sgomberano la casa si una donna, lei impazzisce e lancia la benzina contro i carabinieri: “Vi dò fuoco” Cronaca 4 Agosto 2022 19:03 Di redazione 1'

Scene di follia questa mattina intorno alle 10:30 quando i carabinieri della stazione di Napoli San Giuseppe hanno arrestato per resistenza al pubblico ufficiale una 48enne napoletana già nota alle forze dell’ordine.

Quest’ultima non accettava l’idea di lasciare casa e durante l’attività di sgombero, previsto in un decreto di sequestro emesso dalla Procura di Napoli, in Salita Ventaglieri, è impazzita. Ha preso la benzina e l’ha lanciata contro i carabinieri.

Dopo ha stretto tra le mani un accendino ha poi minacciato di dargli fuoco. I militari hanno fatto in tempo ad immobilizzarla e arrestarla. Anna Salierno, è stata sottoposta ai domiciliari in un’altra abitazione in attesa di giudizio.