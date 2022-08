0 Facebook Fuga d’amore per Belen e Stefano, ma arriva l’annuncio e la promessa: “Il terzo figlio. Per oggi, domani e ricordi di ieri” Spettacolo 4 Agosto 2022 19:20 Di Fabiana Coppola 1'

Fuga romantica per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono andati insieme in vacanza in barca a Ponza, da soli per godersi il relax e la passione alla luce del sole. La coppia è tornata più forte di prima.

A riprendere i due il settimanale Chi che ha mostrato l’idillio in barca della coppia più bella dello spettacolo, tornata per la seconda volta insieme. Tra baci, sole e acque cristalline, i due si sono lasciati andare e fotografare. Sono sicuramente tra i più amati di sempre e tutti sono contenti di rivederli di nuovo insieme.

A suggellare il ritorno di fiamma anche una dedica d0amore dell’argentina all’ex marito. Foto del loro weekend e una promessa d’amore: “Recuerdos de hoy, de ayer, de mañana……”. E si vocifera che lei voglia il terzo figlio, allargando così la famiglia.