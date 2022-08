0 Facebook Sconcerto a Pozzuoli, minaccia e picchia i genitori: in manette un 37enne Cronaca 4 Agosto 2022 12:41 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto nel Napoletano. Un 37enne, per motivi futili, probabilmente legati all’abuso di sostanze stupefacenti, ha prima insultato, poi minacciato e picchiato sia la madre che il padre.

L’uomo ha afferrato e tirato i capelli alla madre, provando a colpirla con una mazza di legno. Poi ha messo sotto-sopra l’intero appartamento. La sorella ha segnalato la grave violenza al 112.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Pozzuoli che hanno arrestato per maltrattamenti il 37enne: è sottoposto ai domiciliare in un’altra abitazione in attesa di giudizio.