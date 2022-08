0 Facebook Meteo Napoli, arriva la pioggia: stop al caldo, cambia tutto: acquazzoni e si abbassano le temperature News 4 Agosto 2022 21:30 Di Fabiana Coppola 1'

Cambia di nuovo tutto, stop al caldo e in arrivo ci saranno giorni di pioggia e temperature decisamente più fresche. Secondo il meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com, il caldo continuerà nei prossimi giorni, ma ci saranno fenomeni di pioggia a partire dal weekend prossimo.

Meteo Napoli: le previsioni

Per la settimana di Ferragosto le temperature si abbasseranno rispetto al caldo anomalo per cui si avranno medie stagionali. Il tempo sarà instabile e anche a Napoli arriverò la pioggia. Nelle ore pomeridiane ci sarà qualche acquazzone specie dall’8-9 agosto e le temperature massime non supereranno i 32 gradi.

Insomma sarà estate, ma finirà il caldo asfissiante portato dall’anticiclone africano.