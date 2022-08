0 Facebook Blitz a Pianura, preso il boss Antonio Carillo: si nascondeva in un appartamento a Marano Cronaca 4 Agosto 2022 21:41 Di redazione 1'

Preso il boss Antonio Carillo, 31 anni, ritenuto al vertice del clan omonimo di Pianura. Gli agenti della Squadra Mobile del commissariato San Paolo hanno preso l’uomo, sfuggito al blitz dello scorso 14 luglio proprio nel quartiere occidentale di Napoli.

Dopo esser scappato gli inquirenti hanno tenuto sotto controllo la famiglia e così sono risaliti al nascondiglio di Carillo: si trovava a Marano in un appartamento. Al momento dell’arresto l’uomo non ha opposto resistenza e non era armato. Una famiglia criminale la sua in quanto è il nipote dell’ex boss ,oggi collaboratore di giustizia, Pasquale Pesce.

La latitanza di Carillo è durata solo 20 giorni. Dopo quel blitz in cui ben 29 ordinanze di custodia cautelare erano state emanate contro il gruppo Carillo e i rivali del clan Calone-Marsicano-Esposito.