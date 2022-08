0 Facebook Vergogna in spiaggia, napoletano lo fa davanti ai bambini: “Appena li vede passare si abbassa il costume” Cronaca 3 Agosto 2022 13:06 Di redazione 1'

Un periodo estivo turbolento per il Carabinieri della compagnia di Sorrento. In uno degli ultimi episodi i militari si sono ritrovati a intervenire per atti osceni in luogo pubblico. Sulla spiaggia di Meta di Sorrento sono stati allertati per la presenza di un uomo che importunava i bagnanti.

L’uomo, un 56enne di Napoli, non appena scorgeva i bambini in spiaggia si abbassava il costume per masturbarsi. I Carabinieri, allertati dalle persone del posto, sono intervenuti in spiaggia e hanno prima bloccato e poi arrestato l’uomo.

Il pervertito, con precedenti specifici, non era certo nuovo a cose del genere e ora risponderà del reato di atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori. È in attesa di giudizio.