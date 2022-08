0 Facebook Turisti a Napoli lasciano busta con 750 euro in pizzeria, il titolare: “Voglio restituire i soldi, aiutatemi a trovarli” Cronaca 3 Agosto 2022 13:46 Di redazione 1'

Un gesto di buon cuore che i napoletani non si possono far scappare. Il proprietario della pizzeria Laezza, ai Quartieri Spagnoli, è alla ricerca di turisti che hanno lasciato nella sua pizzeria una busta contenente soldi.

Una busta contenente 750 euro, decisamente troppi da considerare come mancia. Il ristoratore per avere un aiuto ha pubblicato anche il frame di un video della telecamera di sorveglianza.

Cerca aiuto, qualcuno che possa dare una mano a ritrovarli e così, Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato l’appello e il video: “Sono il proprietario della Pizzeria Laezza in via speranzella 125 (Quartieri Spagnoli) L’altra mattina intorno alle 12 2 turisti hanno perso una busta con dei soldi, 750€, e volevo restituire il danaro. Secondo me stanno su una nave crociera, sono stato anche al porto dalla polizia portuale e ho spiegato il tutto. Se potesse aiutarmi a rintracciarli, sarebbe una cosa bella per la nostra città”.

Il video: