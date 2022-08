0 Facebook Via il figlio a Rita De Crescenzo, Tina Rispoli si schiera con la tiktoker: “L’istruzione vale più della famiglia?” Spettacolo 2 Agosto 2022 21:03 Di redazione 2'

Intervento a “gamba tesa” di Tina Rispoli sulla vicenda relativa all’allontanamento del figlio di Rita De Crescenzo dalla famiglia. La moglie di Tony Colombo si è schierata con la tiktoker ed ha pubblicato un post in merito sui propri canali social.

Tina Rispoli e Rita De Crescenzo

“Mi chiedo Rita De Crescenzo e Salvatore Bianco sono così pericolosi da spingere gli assistenti sociali a trasferire il figlio minore in una casa famiglia?Mi chiedo l’interesse di un minore all’istruzione scolastica non va di pari passo all’istruzione che i genitori trasferiscono con il loro esempio? Mi chiedo non è un buon esempio per un figlio vedere un padre come Salvatore lavorare e portare avanti un’attività?

Le parole della Rispoli

Non è un buon esempio vedere la madre Rita guarire e ammettere i propri errori e scusarsi con i propri figli? Mi chiedo un’istruzione imposta con violenza vale più dell’amore di una famiglia? Mi chiedo un ragazzino di 14 anni allontanato da casa sua ha la forza, l’energia, la concentrazione di studiare per recuperare un debito scolastico? Mi chiedo tante cose ma su una cosa ho una certezza che per il nostro sangue nonché per il nostro ordinamento il legame tra figlio e genitori deve essere preservato viene prima di tutto. #IOTINACOLOMBO STOCONRITAESALVATOR“.