Lo scorso sabato pomeriggio, 30 luglio, è morto Marcello Esposito, 40 anni in un tragico incidente in mentre era in sella alla sua moto.

L’uomo, originario di Torre Annunziata, lascia una moglie e tre figli. Il tragico sinistro è accaduto sulla statale 63 al Bocco di Casina intorno alle 15. Marcello viaggiava con il suo gruppo di centauri in direzione Appennino quando ha perso il controllo della sua Bmw 1100 finendo – come riporta ‘Il Resto del Carlino’ – fuori dalla carreggiata.

Inutile l’intervento dei sanitari

L’impatto sarebbe stato fatale per il 40enne, vani i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Ancora ignote le cause del sinistro. Marcello viveva da anni a Reggio Emilia assieme alla moglie ai suoi tre figli: lavorava come operatore socio sanitario.