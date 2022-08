0 Facebook Tragedia a Piscinola, uomo investito e ucciso: indagini in corso Cronaca 2 Agosto 2022 17:57 Di redazione 1'

Tragico incidente a Napoli, in via Piedimonte d’Alife, nel quartiere di Piscinola. Un uomo – le cui generalità ancora non sono state rese note – è stato investito e ucciso. A riportare la notizia sono i colleghi di Internapoli.

Tragedia a Piscinola, uomo investito e ucciso

Il tragico sinistro è avvenuto alle spalle della stazione della metropolitana di Piscinola: sul posto è arrivata la polizia municipale di Napoli, sezione Infortunistica, per i rilievi del caso.

L’uomo sarebbe stato travolto da un’auto o da un motorino che poi si è dileguato senza prestare alcun aiuto. Il corpo senza vita è riverso a terra in una pozza di sangue.

La vittima aveva al piede delle infradito. Da una primissima ricostruzione pare che l’uomo stesse camminando a piedi sul ciglio della strada dove avrebbe poi perso l’equilibrio e sarebbe stato travolto fatalmente.