0 Facebook Ilary Blasi porta i figli via Roma, l’indiscrezione: “Non vive nella mega villa all’Eur dove è stata con Francesco Totti” Spettacolo 22 Luglio 2022 13:45 Di redazione 1'

Ilary Blasi via da Roma? Dopo il divorzio da Francesco Totti si vocifera che la conduttrice possa lasciare la capitale per trasferirsi a Milano. Essendo una delle conduttrici di punta di Mediaset, la Blasi, secondo Nuovo TV, starebbe valutando questa ipotesi. A spingere la sua decisione in tal senso anche l’amicizia con Silvia Toffanin, con la quale ha un rapporto di amicizia fin dai tempi di Passaparola.

Secondo quanto appreso sulla separazione con l’ex capitano della Roma, alla conduttrice spetterebbe la villa all’Eur, dove andrebbe a vivere con i tre figli. Sarebbe appunto il calciatore a cercare un’altra sistemazione non troppo lontano dai figli. Queste voci si basano sul fatto che la Blasi fa continuamente spola tra Roma e Milano per i suoi programmi televisivi. Ma al momento la diretta interessata non ha commentato la vicenda. Probabile che voglia cancellare tutti i ricordi del matrimonio cambiando aria?

Abbastanza plausibile che avvenga, ma difficile considerando che i primi due figli sono adolescenti e a Roma hanno il papà, la scuola e gli amici.